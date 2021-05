El lletrat denuncia “persecució” i “enemistat manifesta” per part d’Alberca

L’advocat Antoni Riestra i dos dels processats que ell defensa en el judici per la causa primera BPA, la coneguda com a cas Gao Ping, van presentar ahir un escrit al Consell Superior de la Justícia en què demanen que s’aparti el fiscal general, Alfons Alberca, de la vista oral que comença dilluns. Reclamen, en el cas que no sigui recusat, que sigui el fiscal general qui s’abstingui de representar el ministeri públic al judici.



El lletrat, que va ser processat a instàncies d’Alberca per la fotografia que va realitzar als germans Pere, Oleguer i Jordi Pujol fill a la Batllia

