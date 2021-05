Oposició a un impost de societats homogeni del 15%

Actualitzada 26/05/2021 a les 06:21

La iniciativa de l’OCDE i del G-7, d’unificar el tipus de l’impost de societat al 15% a tot el món per tal d’evitar que les empreses es traslladin per tal d’aprofitar millors avantatges fiscals no va ser ben rebuda al Principat. Així doncs, la presidenta del Col·legi d’Economistes d’Andorra, Neus Cornella, va deixar clar que “és una mala notícia per al país”. “A nosaltres [per Andorra] no ens interessa que es hi hagi aquest increment del tipus impositiu pel que fa a l’impost de societats”, va manifestar Cornella.Una posició en què també va coincidir el president de la Confederació Empresarial Andorrana, Gerard Cadena, que va dir que “no és una bona notícia, i si al final s’acabés aplicant sens dubte que seria una mesura que ens perjudicaria”. A més a més, el president de la CEA va afegir que “crec que encara està en un punt molt inicial i confiem que no acabi prosperant”.Davant dels possibles escenaris que s’obririen en cas que avancés la unificació de criteris fiscals entorn a l’impost de societats, Cornella va comentar que “hem de pensar que es parla que hi ha el 10% d’impost de societats, però que la pressió fiscal, de manera global, ascendeix prop del 25%”, i va afegir que “caldrà veure, si això passa i s’ha d’acabar incrementant aquest tipus impositiu fins al 15%, com s’ha de redistribuir la resta de càrrega per tal que no es perdi la competitivitat fiscal”.Cornella i Cadena van coincidir, però, que no es pot treballar una homogeneïtzació de caràcter general del tipus impositiu de societats perquè les tipologies dels països són molt diverses, especialment els petits estats. En aquest sentit, la presidenta dels economistes va comentar que “caldrà que s’estudiïn exempcions per als microestats i que no es perdi la competitivitat fiscal”. En l’entorn europeu ja hi ha països com Suïssa o Irlanda que no comparteixen la proposta de l’OCDE, feta a petició del president dels Estats Units, Joe Biden, que inicialment volia un tipus del 21%.Cal tenir en compte que la situació relativa a l’impost de societats i el debat que genera no és nou. Tal com va avançar el Diari el 30 de març, aquesta tributació prenia màxima rellevància entre els debats sobre la llista de paradisos fiscals. En aquest sentit, cal tenir en compte que, d’una banda, el G-20 i l’OCDE ja apostaven llavors per fixar un tipus impositiu mínim per a tots els països que en formen part, mentre que la Unió Europea apostava perquè la llista de paradisos fiscals s’unifiqués i que els diferents estats membres assumissin la llista comunitària en detriment de les que tenen en cadascun.