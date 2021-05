El Govern aparca el vial de la Massana

Actualitzada 26/05/2021 a les 11:07

PRIMER TRAM DE L'ENLLAÇ ENTRE ARINSAL I ERTS

Els pressupostos participatius del 2019 van proclamar, amb 964 vots, la creació d’una voravia entre els nuclis de la Massana, Erts i Arinsal. Ahir, dos anys després, el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, va anunciar l’inici de les obres d’eixamplament de la carretera que permetran comptar amb un tram per a vianants de 200 metres entre Arinsal i Erts. Les obres tindran un pressupost de 750.000 euros –dels quals 300.000 provenen directament dels pressupostos participatius– i seran a càrrec de l’enginyeria Silvagrina Adserà i la constructora Progec. El termini d’execució previst és de sis mesos. Tal com va dir Filloy, la idea és poder arribar a connectar la Massana amb Arinsal “a mesura que disposem de partides pressupostàries”. “És una demanda reiterada cada cert temps. A l’hivern és una carretera amb molta gent caminant i hem de preservar la seguretat”, va dir la cònsol menor, Eva Sansa.

El primer acte de Víctor Filloy com a ministre de Territori i Habitatge va tenir lloc a la parròquia de la Massana amb motiu de presentar l’inici de les obres d’eixamplament de la CG-3 entre la rotonda de la boca oest del túnel de les Dos Valires i la rotonda d’Anyós. Les obres, que seran a càrrec de l’empresa Enginyeria Suport i la constructora TP Unitas comptaran amb un pressupost d’uns 1,5 milions d’euros, tindran un termini d’execució d’un any i permetran disposar de tres carrils de circulació –un de pujada, un de reversible i un altre d’ascendent– per descongestionar el trànsit d’una zona que Filloy va considerar com a “punt negre”.En paral·lel, el ministre va aparcar la construcció del vial de la Massana. “Ara per ara entenem que és molt difícil desenvolupar aquesta part. Aquests tres carrils que posarem en funcionament a partir del mes de maig de l’any vinent ja aporten molta solució. El vial de la Massana és una una obra extremament elevada pel que fa al cost i caldrà tenir-la en compte per al futur, però estem trobant alternatives que ens permetin tenir aquesta fluïdesa que al final és el que tots busquem”, va manifestar.En darrer lloc, Filloy va comentar que la seva nova cartera estarà marcada per “una política de continuïtat” respecte al predecessor en el càrrec, Jordi Torres. Amb tot, va incidir a continuar desenvolupant el pla d’infraestructures viàries “amb la mateixa línia d’inversió pública” però també amb una especial atenció a l’edificació, ja que “genera molta més activitat econòmica al país i al sector”. La construcció del centre d’immunologia de Grifols i el recinte multifuncional seran “projectes estratègics”.