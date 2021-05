Les vendes de tabac repunten amb l'arribada de turistes

Actualitzada 25/05/2021 a les 06:01

Els comerciants de tabac comencen a veure la llum al final del túnel amb l’arribada “tímida” de turistes i l’increment progressiu dels volums de venda. El president de l’entitat que aglutina els botiguers, Raül Calvo, va afirmar al Diari que els nivells de facturació que s’estan registrant aquest mes de maig se situen en un 45% respecte als assolits abans de la pandèmia del coronavirus. “Encara ens falta recuperar molta activitat, però podríem dir que en comparació amb el mateix període de l’època pre-Covid ens troben a prop d’un 50% de les vendes”, va dir.Calvo va atribuir l’augment “moderat” al final de les restriccions de mobilitat als territoris veïns i l’inici de l’arribada de visitants i turistes. I va apuntar que des del sector s’espera que de cara a l’estiu l’activitat recuperi el ritme comercial. “Sabem que no és el final, però els pròxims mesos poden ser un bon moment per començar a parlar de recuperació de les vendes”, va asserir, tot posant en relleu que també tenen una gran confiança en la campanya de vacunació al país i als territoris veïns, “per evitar nous tancaments i poder controlar l’expansió del virus sense deixar-hi l’economia pel camí”.“Tot apunta que la situació no pot empitjorar, sobretot veient que Andorra té unes bones xifres i, aparentment, la pandèmia comença a anar a la baixa”, va indicar.Tanmateix, el president va recordar que la crisi sanitària “ha deixat un gran impacte al sector” i va exposar que al llarg dels primers mesos del 2021 “la xifra de negoci dels comerciants de tabac s’ha situat sota mínims”. “Fa tres mesos pensàvem que l’optimisme no arribaria, tot eren ombres i no hi havia llum. Ara, en canvi, la situació comença a semblar estable i que cada dia estem més a prop de la llum”, va manifestar. Amb tot, el representant dels venedors de tabac va assenyalar que el sector requereix “visitants i turistes per poder mantenir els negocis actius”.