El comú posa filat als Cortals per evitar “incidents” amb les vaques

Actualitzada 25/05/2021 a les 11:06

El comú d’Encamp ha decidit tancar enguany el voral de la carretera dels Cortals amb l’objectiu de millorar-ne les condicions de seguretat, tant per al centenar llarg de vaques que hi pasturen com per als que visiten la zona a peu o en cotxe. És la primera vegada que la corporació encampadana posa filat al llarg de tota aquesta via. “Volem evitar que les vaques facin cap a la carretera. L’any passat hi va haver algun incident amb els animals i no volem que torni a repetir-se aquest estiu”, van confirmar fonts del comú al Diari.El filament, que està electrificat “només en algun punt”, va ser col·locat fa una setmana pels banders i el vaquer comunals. Fonts del comú van recordar que no és “una decisió unilateral” d’aquests treballadors, ja que el traçat del filat i el temps que es mantindrà han estat aprovats per la corporació. Tot i que no va concretar fins quan hi seran, el comú no preveu retirar-los mentre els ramats de vaques pasturin a les prades que hi ha a la vora de la carretera.L’aparició del filat als Cortals va alertar activistes ecologistes, els quals van alertar Apapma que la xarxa podia impedir el pas de la fauna que viu als boscos dels Cortals. El comú, per la seva part, va assegurar que el filament “s’ha fixat a l’altura indicada” perquè els animals salvatges puguin passar-hi “sense problemes”. Apapma visitarà aquesta zona a final d’aquesta setmana per comprovar que les afirmacions del comú són certes.D’altra banda, Apapma també ha rebut queixes que el fil fa difícil l’accés a la zona de pícnic dels Cortals, una de les més grans del Principat. El comú va assegurar que l’accés al berenador “no s’ha tancat” en cap moment i que “tot­hom pot arribar-hi” sense problemes.