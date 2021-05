La mediació familiar es dispara els primers cinc mesos de l'any

Actualitzada 24/05/2021 a les 12:01

Després d’una davallada dels casos atesos durant el 2020, les actuacions del servei de mediació familiar es tornen a disparar al llarg dels cinc primers mesos d’aquest exercici. Entre el gener i el maig del 2021 l’àrea ha gestionat un total de 90 casos, cosa que suposa un increment del 38,4% respecte al mateix període del 2019, quan en van tramitar un total de 65. Cal destacar que les xifres no es poden comparar amb les assolides durant la mateixa franja temporal de l’any perquè el servei va haver de tancar durant la fase de confinament domiciliari a causa de la pandèmia del coronavirus.Tenint en compte les dades, una de les mediadores de l’àrea, Loli Terrón, va afirmar que el nombre de famílies que acudeixen al servei ha augmentat considerablement. “A hores d’ara ens situen en un 50,84% dels casos que vam gestionar al llarg del 2019, un exercici en què vam atendre un total de 195 famílies, i encara no hem arribat a mitjans d’any”, va dir. Una altra xifra que també crida l’atenció i denota l’increment de les mediacions és el nombre de famílies que han iniciat un procés de conciliació per arribar a un acord. Terrón va matisar que s’han iniciat vuitanta mediacions en cinc mesos, mentre que en el mateix període del 2019 se’n van fer 58, xifra que marca un increment del 37,9%.Terrón va explicar que analitzant les dades i comparant-les amb els exercicis anteriors, observen que “cada cop tenim molts més acords”, una realitat que considera favorable per al servei i per a les famílies que hi acudeixen, ja que “és un fet beneficiós per a ambdues parts i, sobretot, per als infants que es veuen afectats en el procés”. D’aquesta manera, va apuntar que les parelles que han arribat a una entesa aquest any són 53.La mediadora va assenyalar que el perfil majoritari de les parelles que acudeixen al servei són persones d’entre 40 i 45 anys amb fills menors d’edat. I va asserir que al llarg d’aquest exercici també han atès grups familiars amb altres conflictes, com per exemple avis a qui no es permet veure els seus nets o qüestions d’herències familiars entre germans. “És cert que sempre hem atès parelles per temes de separació o de guarda i custòdia dels infants, però a poc a poc la gent va veient que no només gestionem aquests conflictes”, va comentar.Quant al funcionament de l’àrea de mediació, Terrón va exposar que, en un primer estadi les parelles interessades a dur a terme una conciliació van al servei en cerca d’informació perquè “no és tan evident com es realitza la mediació i els expliquem tot el procés”. Llavors, arriba el torn de les parelles, les quals han de decidir si segueixen amb el servei o prefereixen abandonar-lo per seguir altres vies, com la judicial. “Nosaltres intervenim entre les parts perquè puguin arribar a una entesa. Deixem que cadascú exposi com veu la relació, que cadascú posi de manifest la seva visió dels desacords i treballem perquè millori la comunicació”, va puntualitzar.En aquest sentit, Terrón va manifestar que el punt més important de la mediació és “que s’escoltin els uns als altres”, ja que afirma que en moltes ocasions “parlen, però no s’escolten”. “A vegades el simple fet d’asseure’s, estar atents al que diu l’altra persona i trobar-se en un espai neutral on una tercera persona gestiona la comunicació ja suposa un gran canvi d’actitud entre les parts”, va asseverar.En referència a la durada del procés de mediació, va indicar que la mitjana de sessions que es requereixen és d’entre tres i cinc en un període d’uns tres mesos. Tanmateix, va matisar que “depèn molt de la disponibilitat de la parella i el volum de feina que tenim a l’àrea. Terrón va precisar actualment el temps d’espera per accedir al servei de mediació, és d’un mes.