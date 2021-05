L'editorial de 'The Lancet' carrega contra els països que veten avortar

Actualitzada 24/05/2021 a les 12:01

L’editorial de la presitigiosa revista científica The Lancet en la seva edició per a Europa corresponent a la publicació del mes d’abril carrega durament contra els països del continent que tenen lleis per prohibir l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs dins les seves fronteres. El text recorda que el Principat, conjuntament amb Malta, el Vaticà, San Marino, Liechtenstein i Polònia, és un dels sis estats europeus on l’avortament és il·legal o està severament restringit. L’editorial de la revista científica, que en el número de maig ha publicat les conclusions de l’estudi serològic a la població d’Andorra que es va realitzar durant la primera quinzena del maig del 2020, qualifica les lleis contra l’avortament “l’antitesi dels drets fonamentals de les dones”.L’editorial comença recordant que el món va celebrar el Dia internacional de les dones el 8 de març de 2021 sota el lema: Les dones en el lideratge: Assolir un futur igualitari en un món Covid-19, un tema que es va alinear amb el de la 65a sessió de l’ONU de la Comissió sobre l’estatus de la dona: Participació i presa de decisions plenes i efectives de les dones en la vida pública, així com l’eliminació de la violència, per aconseguir la igualtat de gènere i l’apoderament de totes les dones i nenes. A la llum d’aquest lema progressista, assenyala l’escrit, “és important destacar una de les lleis regressives, les lleis contra l’avortament, que impedeixen fonamentalment a una proporció significativa de dones l’assoliment dels objectius anteriors. Les lleis contra l’avortament inhibeixen el dret de les dones a triar lliurement l'avortament.Aquestes lleis són regressives, modelades pel conservadorisme polític i el dogmatisme moral, i són l’antítesi dels drets fonamentals de les dones”.The Lancet, després de recordar que a tot el món hi ha 970 milions de dones en edat reproductiva que viuen sota lleis restrictives respecte a la interrupció voluntària de l’embaràs, fins i tot per motius de salut, recorda els països d’Europa que prohibeixen l’avortament.Després de criticar especialment la situació que es viu a Polònia, l’editorial lamenta que aquestes lleis regressives contra l’avortament no només afecten els drets fonamentals i reproductius de les dones, sinó que també tenen greus implicacions en la salut física i mental per a les dones que porten fetus amb anomalies congènites.The Lancet finalitza recordant que la legislació sobre l’avortament es basa en gran mesura en les anomenades polítiques de moral: “polítiques que reflecteixen principis morals d’alt ordre i, per tant, les posicions dels defensors i dels opositors a les lleis restrictives sobre l’avortament són majoritàriament discordants i sovint irreconciliables”. L’editorial ressalta la importància de la pressió política per aconseguir avanços legals quant a l’avortament. “Van caldre 35 anys de casos legals, defensa dels drets humans, activisme feminista i processos governamentals i parlamentaris per eliminar una de les prohibicions més restrictives de l’avortament, la d’Irlanda, que el va legalitzar el maig del 2018”.L’editorial del número d’abril de la revista científica finalitza sentenciant que “és l’hora d’anar més enllà del dogma moral i protegir els drets reproductius fonamentals de les dones”.