Govern defensa que la llei d’igualtat, a tràmit parlamentari, donarà resposta al problema

El Comitè Europeu de Drets Socials (CEDS) adverteix Andorra en el darrer informe de la necessitat de reforçar les mesures per garantir el dret a la igualtat entre homes i dones, especialment pel que fa a l’equiparació salarial. L’informe recull que les dades mundials indiquen que la diferència salarial entre homes i dones ronda el 22% i assenyalen que el Codi de relacions laborals del 2008 estableix que hi ha d’haver un “principi d’igualtat i no discriminació salarial”, però que això no és “suficient” per erradicar la discriminació. L’òrgan responsable de fer el seguiment del compliment de la Carta Social