Casa de la Vall ja espera els reis d'Espanya

L’agenda del primer dia d’estada al Principat de Felip i Letícia no preveu que es reuneixin amb la col·lectivitat espanyola per la Covid

Un dispositiu de seguretat dissenyat específicament per la policia andorrana, del qual el Govern no ha volgut donar cap detall, i petites afectacions a la circulació seran els únic indicis que tindrà la ciutadania de la primera jornada de la visita oficial que per primer cop a la història fa al Principat un cap d’Estat espanyol. La d’avui serà una jornada dedicada als actes institucionals que arrencarà a les dotze del migdia a Casa de la Vall amb la rebuda dels reis d’Espanya, Felip VI i Letícia, per part del Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i del representant del Copríncep francès,