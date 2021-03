Actualitzada 24/03/2021 a les 19:29

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres la pròrroga automàtica fins al 30 d’abril de les Suspensions temporals dels contractes de treball (STCT) i les Reduccions de la jornada laboral (RJL) ja autoritzades amb anterioritat al dia 1 d’abril d’enguany, per donar suport a la ciutadania a proposta de la titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. Així ho ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, durant la roda de premsa d'aquesta tarda.Aquesta ampliació s’ha produït, segons Govern, de forma automàtica perquè la legislació actual permet que l’executiu augmenti mes a mes la prestació si considera que no hi haurà una millora en l’activitat econòmica. En aquest context, l'executiu ha argumentat que esdevé necessària una nova pròrroga davant la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del coronavirus i les seves conseqüències sobre l’activitat econòmica del país, ja que no creuen que pugui existir un increment de la mobilitat entre els països veïns i per tant, és difícil que augmenti el turisme.