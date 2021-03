El nombre d’expedients rebuts per la fiscalia és un 14% inferior als tramesos fa dos exercicis

La Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand) va trametre l’any passat a la fiscalia 74 informes de sospita de blanqueig de diners per un total de 186,1 milions d’euros que podrien acabant sent embargats per l’Estat si la justícia determina que s’ha comès algun delicte que comporti la pèrdua d’aquests diners per part del seus propietaris. Segons s’indica a la memòria de la Uifand corresponent al passat exercici, s’han tramès a la fiscalia un 14% menys de casos que el 2019. S’ha passat dels 87 de fa dos anys als 74 del 2020. Tal i com es detalla en la memòria, dels

