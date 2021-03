Govern analitza amb el RACC els punts conflictius de la xarxa viària del Principat

El director de Mobilitat, Jaume Bonell, va signar ahir un acord de col·laboració amb el director general del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC), Xavier Pérez, per avaluar la seguretat i qualitat de les carreteres de la xarxa viària del país a través de la metodologia internacional iRAP. Aquesta anàlisi ha de servir per millorar la seguretat dels 65 quilòmetres de carreteres del Principat, així com donar facilitats en la presa de decisions estratègiques per a la millora de les infraestructures.



En un primer moment es faran fotografies de totes les vies amb un vehicle especialitzat que prendrà imatges d'alta resolució,