El PS d'Encamp demana l'opinió de la majoria sobre l'aeroport

L’oposició vol saber si el comú faria un referèndum sobre el projecte

El conseller comunal del Partit Socialdemòcrata més Independents d’Encamp, Enric Riba, va entrar ahir una bateria de preguntes per tractar al proper ple del consell de comú, que tindrà lloc demà, en relació al projecte d’aeroport nacional presentat per la Cambra, el qual s’ubicaria a Grau Roig, dins la parròquia d’Encamp.



Riba vol saber quina és l’opinió de la majoria comunal sobre la proposta de la Cambra. Així mateix, el conseller socialdemòcrata també pregunta a la majoria si la Cambra ha consultat el comú abans de posar en marxa el projecte i si el comú, “en cas que el Govern no