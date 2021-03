Campanya per fomentar la detecció precoç del càncer de colon

Actualitzada 23/03/2021 a les 17:50

Vallbanc i Assandca s'han unit per crear la campanya 'Fes-t'ho mirar' per tal de conscienciar la societat de la importància de fer una detecció precoç de qualsevol càncer a l'hora de poder-lo combatre. El pla ideat constarà de dos blocs; el primer serà el d'un espot per a la televisió i el segon consistirà a plantejar diferents reptes a la societat, el primer dels quals serà seguir durant una setmana una dieta per tal de prevenir el càncer de còlon.La campanya tindrà el seu tret de sortida el pròxim 31 de març, coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer de Còlon, i es dedicarà als que afecte l'aparell digestiu. Cal tenir en compte que aquestes malalties afecten al voltant de 82 de cada 100.000 habitants en els països occidentals i són el tercer tipus de càncer amb major índex de mortalitat (després del de pulmó o de l'hepàtic, i per davant del gàstric i de mama), i afecta d'igual manera a homes i a dones. Pel que fa a la dieta per prevenir el càncer de còlon l'ha elaborat la dietista i nutricionista Marta Pons Jansana, del Centre d'Assessorament Dietètic.El director general de negoci de Vall Banc, Sergi Martín ha destacat en la roda de premsa de presentació de la campanya que "la pandèmia que estem vivint no impedeix que aquesta tasca de divulgació d'Assandca, portaveu de tota la població que pateix càncer,continuï parlant de la malaltia, sense cap tabú i amb un objectiu clar, que és la sensibilització davant d'una de les causes principals de mortalitat arreu del món".Per la seva part, el president d'Assandca, Josep Saravia, ha dit que "segons l'Associació Espanyola Contra el Càncer, aquest serà un dels anys de més mortalitat, perquè no s'ha pogut fer la detecció quan calia. Hi ha hagut hospitals que no han fet proves perquè estaven saturats amb la Covid".