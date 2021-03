MoraBanc va guanyar 30,1 milions l'any passat, cinc més que el 2019

Actualitzada 23/03/2021 a les 12:01

MoraBanc va tancar l’exercici del 2020 amb un benefici de 30,1 milions d’euros, cinc més que els assolits l’any 2019. Un creixement que té especial rellevància en un exercici marcat per la pandèmia del coronavirus i la crisi econòmica derivada, i “dels recursos i dotacions dedicats a minimitzar els seus efectes en la societat, els clients i el mateix banc”, destaca el comunicat de l’entitat.Per al banc, “la transformació iniciada fa cinc anys i el seguiment d’un pla estratègic marcat per la digitalització, l’eficiència i el servei al client” van ser claus per poder créixer un any més, el quart consecutiu.Un creixement que es va donar “en totes les línies de negoci”, van subratllar. L’entitat va experimentar un augment del 6,5% en els recursos de clients, superant els 8.000 milions per la contribució de tots els centres de negoci a Andorra i també de les filials internacionals: Boreal Capital Management (Zuric/Miami) i Morawealth (Barcelona).El banc també va enfortir el balanç incrementant la seva solvència fins al 25,5 % CET 1 fully loaded (27,34 % CET 1 phase in), a 31 de desembre del 2020. El ROE va passar del 8,47% del 2019 al 9,47% l’any passat, mentre que la ràtio d’eficiència ho va fer del 66,4% al 60,5%, gràcies a un increment dels ingressos del 7,50% i a una reducció de les despeses d’un 1,94%. Finalment, la taxa de morositat va baixar del 3,3% al 3%, amb una inversió creditícia total estable que se situa en els 1.178,6 milions d’euros, mentre que la ràtio de cobertura va incrementar-se fins al 79,2% des del 67,0% el 2019. Així mateix,des del banc es va assenyalar que ha augmentat les seves provisions durant l’exercici en setze milions d’euros.“La solidesa i recurrència d’aquests resultats són especialment meritoris en un any de Covid tan complicat, i reforcen el nostre objectiu de constant millora en el servei i valor afegit per als nostres clients, així com el compromís de tot l’equip humà que els han fet possible”, va destacar el president de MoraBanc, Pedro González Grau. De la seva banda, el director general de l’entitat, Lluís Alsina, va valorar que “hem aconseguit complir el pla estratègic en dos anys en comptes de tres i mantenim un avantatge competitiu que ens permet ser un banc més fort, més atractiu i adaptat a les necessitats actuals dels clients”.