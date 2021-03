Actualitzada 23/03/2021 a les 10:13

El Servei Meteorològic Nacional ha inscrit les 22 estacions meteorològiques d’Andorra a la base de dades de l’Organització Mundial de la Meteorologia (OMM) OSCAR (Observing Siystems Capability Analysis and Review Tool) coincidint amb la celebració aquest dimarts 23 de març del Dia Mundial de la meteorologia. Així, les dades que registrin les estacions del país podran ser consultades per qualsevol dels serveis meteorològics del món.Entre el total d’estacions que passen a formar part d'aquesta base de dades, destaquen les estacions ubicades a la Central de FEDA, Engolasters i Ransol donat que contenen un històric de dades gairebé únic als Pirineus. Les tres van ser instal·lades per FHASA l’any 1934 i degut a la seva antiguitat, actualment l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic està treballant conjuntament amb FEDA per poder presentar-les a l’OMM i que puguin ser reconegudes com a estacions centenàries.