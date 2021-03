Detenen un jove per una agressió amb una arma blanca a Encamp

Actualitzada 23/03/2021 a les 12:01

La policia va detenir diumenge al vespre un home resident de 19 anys per una agressió amb arma blanca a Encamp. Segons van informar, els fets van succeir a la planta baixa d’un edifici de la parròquia encampadana quan una discussió entre dues parelles va derivar en aquesta agressió del detingut a un home de l’altra parella. El jove està acusat d’un delicte contra la vida humana independent i la seguretat col·lectiva. Aquesta és una de les intervencions més destacades del balanç de detencions que el cos publica setmanalment.Els agents van arrestar una dona a la frontera del Baladrà per haver presentat documentació falsa en un control, i una altra dona a la Farga de Moles per un delicte contra la funció pública en haver desobeït una resolució governativa de suspensió de permís de conduir. El cos d’ordre també va detenir dos homes no residents, de 34 i 49 anys, com a presumptes autors d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. La presència del cos policial va ser requerida a la recepció d’un hotel d’Andorra la Vella. En el moment de la detenció, un dels homes duia 3,5 grams d’haixix.Quant a la resta d’arrestos durant la setmana passada, en la qual la policia va controlar un total de 14 persones, els agents van denunciar cinc individus per delicte contra la seguretat en el trànsit. Una va ser enxampada conduint sota els efectes de les drogues i en possessió d’una cigarreta de marihuana i una “ínfima” quantitat d’aquesta. També van controlar dos homes per una agressió mútua i tres persones per utilitzar indegudament una targeta de crèdit que no era de la seva propietat.