Cada any es recullen 12,2 tones de residus sòlids als rius

Actualitzada 23/03/2021 a les 12:03

12,2 tones és la xifra de residus sòlids que encara es recullen cada any als rius. Una xifra que, posada en context, suposa 18,4 quilos per cada quilòmetre de riu. Aquestes són algunes de les dades que es van donar a conèixer ahir durant el balanç de la qualitat de les aigües superficials del 2020, una compareixença que es va dur a terme amb motiu del Dia mundial de l’aigua.“Cada any es netegen 663 quilòmetres de riu”, va dir Sílvia Ferrer, directora del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat. En aquest sentit, va destacar que hi ha molts quilòmetres de riu a tot el territori i alguns trams són de difícil accés. Per això, i per la localització, les zones del centre de les ciutats són les que es netegen més periòdicament.A més, el Govern també va donar a conèixer el balanç fisicoquímic i biològic de l’aigua, amb resultats excel·lents segons els estudis fets a través de les estacions repartides pel territori. En aquest sentit, doncs, es tracta de la millor qualitat de l’aigua des que es recullen dades.D’altra banda, el comú d’Escaldes-Engordany també es va sumar ahir a la commemoració del Dia mundial de l’aigua, una celebració que feia per primera vegada des que l’ONU ho va impulsar fa 29 anys. Van fer-ho amb una campanya per tal de conscienciar els veïns de la parròquia sobre el que implica llençar objectes als embornals. Sota el lema No llencis res aquí comença el mar el comú pretén que es tingui en compte l’impacte que té i on acaba qualsevol cosa que es llença. La consellera de Medi Ambient, Cèlia Vendrell, va destacar que “els petits gestos ajuden molt”.