Andorra Telecom, primera empresa en sumar-se al sistema de recaptació solidari

23/03/2021

Andorra Telecom ha signat un conveni amb Univers Bomosa i Worldcco convertint-se en la primera empresa del país en sumar-se al sistema de recapte solidari. Des de la parapública s'ha desenvolupat una opció d'activació d'una donació fixa de 0,5€ al mes, perquè els clients que ho considerin puguin fer efectiva aquesta aportació a través de la seva factura.El projecte solidari que ha escollit la telefònica per enviar les donacions és la Botiga Solidària de la Creu Roja, segons han anunciat aquest matí durant la roda de premsa de presentació de l'acord. El director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha destacat “l'oportunitat de la iniciativa, en un moment especialment difícil per les conseqüències que la pandèmia de la Covd-19 està provocant en moltes famílies i persones i que ens dóna a tots l’oportunitat de ser solidaris i col·laborar fent micro-donacions".Per part de Bomosa i Worldcoo, Albert Batalla ha explicat que aquest primer "compleix amb escreix els criteris de selecció establerts, ja que està oferint un servei necessari per a moltes famílies del Principat".