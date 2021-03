Salut posa avui 60 vacunes d'AstraZeneca i 60 de Pfizer

Actualitzada 22/03/2021 a les 15:52

La vacunació amb AstraZeneca es reprèn avui com va anunciar el ministre de Salut després de la interrupció en l'administració de dosis a molts països pels problemes de trombosis detectats en persones vacunades. El vaccí es començarà a posar a primera hora de la tarda al centre de vacunació de la plaça de braus i la previsió és injectar "al voltant de 60" unitats, segons ha informat la cap de l'àrea de Prevenció de la Salut, Rosa Vidal, que ha precisat que també es posaran avui unes 60 dosis del fàrmac de Pfizer i que encara no hi ha data concreta de l'arribada de més fàrmacs per immunitzar contra la Covid-19.Vidal ha indicat que la planificació del dispositiu de vacunació continuarà dimecres amb l'administració d'un centenar de vaccíns de Pfizer i es tornarà a reprendre dilluns vinent quan es preveu posar unes 80 dosis de la fòrmula d'AstraZeneca. El procés es reactivarà a partir de l'1 d'abril quan toca posar la segona vacuna de Pfizer a les persones que fa tres setmanes que van rebre la primera. La cap dàrea ha precisat que ja s'han administrat 9.288 vacunes, amb 8.018 corresponents a primera dosi i 1.270 a la segona.La secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha explicat en la compareixença d'aquest migdia que hi ha 31.639 persones inscrites a la plataforma de vacunació de les quals 4.825 tenen més de 70 anys i ha reiterat que és necessari donar-se d'alta perquè és el requisit per accedir a la vacunació.Rosa Vidal ha comentat que no s'ha detectat un increment de casos d'anul·lacions de cites de vacunació arran de la polèmica sorgida sobre la vacuna d'AstraZeneca.