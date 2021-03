L'escalada de casos positius es manté amb 36 contagis en les últimes 24 hores

Actualitzada 22/03/2021 a les 06:30

Els casos positius de Covid-19 continuen una lenta però persistent escalada i ahir es van diagnosticar 36 nous positius, fet que va elevar el total de persones que s’han encomanat del coronavirus des que va començar la pandèmia en 11.517. Per contra, el ministeri de Salut va notificar ahir que 21 persones havien rebut l’alta, amb la qual cosa el total de pacients que ha superat la malaltia és de 10.973.Amb aquestes dades, cal tenir en compte que el nombre de casos actius continua pujant i diumenge n’hi havia 15 més que no pas dissabte, i s’arriba fins als 431. Pel que fa a les defuncions, no se n’ha produït cap i es mantenen en 113. Els pacients a la planta Covid de l’hospital també van augmentar i ahir ja hi havia 11 persones ingressades, dues més que dissabte. En relació amb l’UCI, la quantitat d’interns es manté estable amb 7, tots ells amb ventilació mecànica.De mica en mica, també va augmentant el nombre de classes que tenen algun tipus de restricció a causa d’haver-hi detectat alguna mena de contagi. Així doncs, segons el darrer recompte facilitat per Salut, hi ha un total de 13 aules que es troben completament confinades, mentre que s’ha passat de 10 a 11 pel que fa a les que tenen algun tipus de restricció de caràcter parcial. Cal tenir en compte que, en aquest sentit, hi ha fins a 20 aules que es troben sota vigilància passiva.Cal recordar també que, a causa dels casos de trombus que s’havien produït en diferents països d’Europa, el ministeri havia decidit aturar la vacunació amb AstraZeneca. No obstant això, tal com va anunciar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la roda de premsa del passat divendres, avui es reprendrà el procés per inocular els 160 vaccins, després que l’Agència Europea del Medicament ratifiqués que és segur.