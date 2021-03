L'Esbart de les Valls del Nord celebra el 10è aniversari

Actualitzada 22/03/2021 a les 18:12

L'Esbart de les Valls del Nord celebra el seu 10è aniversari. En motiu d'aquesta efemèride, els comuns d'Ordino i la Massana han organitzat un acte commemoratiu per a l'entitat cultural on hi han participat les dues codirectores de l'Esbart, Pilar Capdevila i Sandra Tudó. També hi han estat presents la cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, i el conseller de Cultura, Igualtat i Participació Ciutadana, Guillem Forné. Durant l'acte, les dues codirectores han avançat les diferents propostes de l'Esbart per aquest 2021 en les quals destaca un festival de les seccions de petits fins a juvenils i un altre a la tardor amb el cos de dansa i la secció de veterans, que inclourà una escenificació ballada de la llegenda del buner d'Ordino.Cal recordar que l'Esbart Valls del Nord és l'única entitat cultural mancomunada entre dues parròquies i ha esdevingut "una referència cultural consolidada" amb participacions en les festes majors, però també amb representació internacional, ha manifestat Choy. En la mateixa línia, Forné ha destacat les múltiples franges d'edat que inclou l'entitat amb diferents categories que van des dels 4 anys fins als 65. En total, 120 ballarins conformen una entitat que ja ha creat 30 coreografies pròpies i ha confeccionat més de 40 vestuaris diferents.