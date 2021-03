L'aigua dels rius d'Andorra té una bona qualitat

Actualitzada 22/03/2021 a les 13:57

En motiu del Dia Mundial de l’Aigua, el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat d’Andorra la Vella ha fet públic el balanç de la qualitat de les aigües superficials del 2020. En aquest sentit, la directora Sílvia Ferrer i la cap d’Àrea Laura Coll han donat a conèixer diversos paràmetres com el balanç físico-químic, el balanç biològic i les neteges dutes a terme dels rius del Principat. Pel que fa a la xarxa de seguiment de la qualitat físico-química de les aigües superficials s’ha destacat que enguany un 95% de les estacions han presentat resultats excel·lents o bons. Quant als resultats de la qualitat biològica de l’aigua, que mesura un efecte sobre les pertorbacions sobre els hàbitats naturals, només una de les 20 estacions ha obtingut resultats amb qualitat dolenta. D’altra banda, pel que fa a la neteja dels rius, es té constància que al llarg del 2020 s’han extret 12,2 tones de residus, és a dir, 18,4kg per quilòmetre i pel que fa al desenvolupament del Pla de Sanejament, s’han depurat el 100% de les aigües residuals.Durant el 2020, doncs, es constata una estabilitat de la situació en relació amb altres anys ja que, segons una enquesta realitzada pel CRES, la situació a Andorra és molt satisfactòria i respecte els resultats del 2016, ha augmentat la proporció en 16 punts.Les portaveus també han fet saber que avui a la tarda es durà a terme una visita virtual a l’EDAR de Sant Julià de Loria prevista per les 18:30h.