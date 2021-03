Escaldes engega una campanya per conscienciar sobre l'ús de l'aigua

Actualitzada 22/03/2021 a les 13:57

El comú d'Escaldes-Engordany ha posat en marxa avui, Dia Mundial de l'Aigua, una campanya per tal de conscienciar els veïns de la parròquia sobre el que implica llençar objectes als embornals. Sota el lema "No llencis res aquí comença el mar" el comú vol que es tingui en compte l'impacte que té i on acaba qualsevol cosa que es llenci. La consellera de Medi Ambient, Cèlia Vendrell ha destacat que "els petits gestos ajuden molt".Precisament en el marc de la campanya, el comú en els darrers dies ha pintat una sèrie d'animals aquàtics com pops, crancs o tortugues als embornals de la parròquia. Vendrell ha destacat que és la primera vegada que el comú d'Escaldes-Engordany se suma a la commemoració del Dia mundial de l'aigua que l'ONU celebra des de fa 29 anys.