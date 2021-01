Empresonat un dels membres de la banda que va robar en caixers

Actualitzada 21/01/2021 a les 06:32

Un conegut delinqüent va ser detingut ahir al matí al Pas de la Casa com a membre d’una banda de romanesos que durant la Setmana Santa i el pont de la Puríssima del 2018 van robar més de 150.000 euros en múltiples caixers automàtics del país. La policia els tenia plenament identificats i estava assabentada que aquesta persona es tornava a moure pel poble encampadà, probablement preparant un altre cop, ja que la banda estava especialitzada a robar en caixers automàtics.Després de la detenció i de passar per la Batllia va ingressar a la presó. Els investigadors havien obtingut empremtes dactilars i tenien plenament identificats quatre dels membres, que actuaven per diferents països. També hi havia algunes filmacions i la paciència ha estat la millor aliada de la policia.La banda utilitzava dos sistemes per aconseguir els bitllets. El procediment principal s’iniciava amb l’operació usual per retirar diners d’un caixer automàtic, a continuació marcaven el PIN cor­responent i la quantitat màxima de diners de què podia disposar. Una xifra que pot arribar a 600 euros en funció de l’entitat però que algunes tenen limitat a 300. Un cop el procés estava en marxa accedia a la cinta transportadora que facilita els diners a través de la ranura del caixer i l’estirava fins que es feia amb els bitllets. Abans, però, i en l’últim moment, procedia a anul·lar l’operació ja que en cas de no haver-ho fet la targeta hauria quedat bloquejada, impedint qualsevol altra operació al llarg de tota la nit.Es tracta d’un mètode molt curós que els permetia enganyar el sistema informàtic fent-li creure que l’acció de reintegrament que havien sol·licitat finalment no s’havia completat. Va ser al Pas de la Casa on van poder extreure 150.000 euros.Del que no va tenir dubte la policia és que després de travessar Andorra de sud a nord en la cursa delictiva van abandonar el Principat per la frontera del Pas de la Casa la mateixa nit després de cometre l’últim robatori. Paral·lelament, la policia va demanar la col·laboració de les policies veïnes per intentar capturar la banda o tenir la fitxa per si volgués tornar a actuar a Andorra.