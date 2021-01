El 'broker' prometia un 80% de rendibilitat amb les inversions

Actualitzada 21/01/2021 a les 06:07

CURSOS PER SER MILIONARI

La pàgina web en la qual s’oferien els cursos, que costaven entre 300 i 600 euros, ha deixat de funcionar. El decomís de material divers, sobretot d’índole informàtica, serà clau en el futur de l’operació. Aquest servirà per revelar el grau d’implicació de cadascun dels detinguts o la possibilitat d’haver comès més delictes. Un dels alumnes ho deixa clar a les xarxes: “Molts inversors han denunciat GNZ per activitats fraudulentes, no és recomanable invertir diners en un broker no regulat recomanat per aquesta suposada acadèmia. La manera d’actuar és la típica d’una estafa.”

L’estafa piramidal relacionada amb el Forex va viure ahir un altre capítol. Els joves detinguts van passar a disposició judicial a la tarda –Gonzalo Sapiña i cinc dels seus col·laboradors– i es van negar a declarar, i no es descarta que Espanya demani l’extradició ja que hi anaven darrere els mossos d’esquadra i la guàrdia civil.Una simple ullada per internet permet comprovar els comentaris negatius que tenien els cursets virtuals que oferien. Només els vídeos que ells promocionaven i que eren falsos elogiaven la tasca del trader, l’autèntic cervell de la trama. Fonts properes al cas van explicar ahir que en algunes d’aquestes gravacions llogava cotxes d’alta gamma i articles de luxe per fer creure que tenia la clau de l’èxit de les inversions al Forex. I molts van creure que és possible fer-se milionari sense moure’s de la cadira i van pagar uns diners que no han tornat a veure.En alguns casos prometia una rendibilitat del 80% en operacions al mercat de divises i Sabiña presumia en un vídeo d’haver guanyat un milió d’euros en una sola operació. En moltes publicacions especialitzades s’alertava que el broker al capdavant de GNZ Academy era poc de fiar, que s’hi havia d’anar amb precaució, i d’altres ja avisaven directament de possibles estafes.L’OCU va iniciar una reclamació que va haver de tancar sense resultats, i hi ha un gran nombre d’usuaris que a les xarxes socials alerten que els cursets eren una estafa i que després era impossible recuperar els diners.Fonts jurídiques donaven per segur que la batlle decretarà presó per a Sapiña, però hi havia dubtes amb els joves que vivien a la house trading i que col·laboraven amb ell. El quid de la qüestió és si aquests joves –que es feien passar per youtubers o influencers– eren coneixedors que darrere del producte que promocionaven s’amagava una estafa o fins i tot havien venut algun curset. El que és segur és la seva situació il·legal al país.Quant al policia que s’ha vist implicat, les mateixes fonts són escèptiques pel que fa al seu processament, ja que la batlle no li ha imputat cap acusació i s’investigava si realment estava implicat, però en el moment de l’operació Broker hauria pogut ser detingut ja que encara no havia obtingut la baixa per malaltia.Sapiña portava una vida sense grans excessos i en canvi en els vídeos intentava vendre luxe i diners per captar nous clients que somiessin a dominar un món d’inversions fàcils on guanyar diners. El trader de 34 anys va aterrar a Andorra l’octubre del 2019 amb la seva parella, de 24 anys, i vuit joves ajudants més. Tenia en propietat un Nissan GTR i un Mercedes AMG, encara que en alguns vídeos sortia amb un Fer­rari, rellotges i joies perquè havia d’aparentar la imatge d’un jove d’èxit i triomfador.GNZ Academy oferia sis plans diferents o tipus de compte: un curs gratuït, un curs d’introducció a Forex, un curs intensiu d’estratègies bitcoin, un curs intensiu de GBP / JPY, un curs intensiu d’estiu (GBPJPY + XAUUSD + SPIKES) i finalment un curs Premium, estratègies per GBP / JPY.L’estafa ha pogut afectar milers de persones, la majoria residents a Espanya. L’acadèmia de trading acumula a Telegram més d’11.000 persones. Suposadament els cursos, que oscil·laven entre els 200 i els 600 euros, o no tenien contingut o directament no es lliuraven als usuaris que els contractaven. Diverses persones, segons la pàgina especialitzada ADSLZone, havien fet arribar queixes que eren contínues i les denúncies venen de molt enrere. En realitat internet és un niu de comentaris contra Sapiña.