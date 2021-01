Vilarrubla afirma que l'esquí escolar no augmenta els contagis

Actualitzada 20/01/2021 a les 06:42

Lorena Giménez Andorra la Vella

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, va afirmar ahir en roda de premsa que l’activitat de l’esquí escolar, que es va iniciar dilluns passat, no suposa un augment del risc de contagi per coronavirus entre els infants. Vilarrubla va posar en relleu que el ministeri va sol·licitar l’assessorament de la cartera de Salut per conèixer si l’activitat implicava un risc afegit tenint en compte l’increment de casos de Covid al llarg de la darrera setmana després de les festes de Nadal, i “se’ns va notificar que era segur”, ja que “complim amb tots els protocols de seguretat per prevenir el contagi”. En aquest sentit, va exposar que es tracta d’una activitat a l’aire lliure, en la qual tots els alumnes utilitzen mascareta en tot moment.



La ministra va puntualitzar que en l’únic moment en què hi podria haver un risc superior seria “a les hores de dinar”, però ha assegurat que s’han ampliat els espais per realitzar els àpats i es garanteixen les distàncies de seguretat.



Així doncs, Vilarrubla va assenyalar que l’esquí forma part del currículum escolar dels infants i “tots els nens i nenes mereixen que mantinguem l’activitat perquè els aporta beneficis i suposa un percentatge molt gran de la seva vida”. “No tothom pot estar d’acord amb la decisió que hem pres, però l’activitat s’ha iniciat pel bé dels infants i de l’educació”, va afirmar. A més, va afegir que les famílies també agraeixen que es mantingui l’activitat escolar malgrat l’actual situació sanitària al Principat. Finalmet, també va afegir que “és cert que no tothom pot estar d’acord amb la presa de les decisions”.



Tanmateix, va comentar que si la propagació de la pandèmia empitjora en els pròxims dies i el ministeri de Salut pren la decisió de cancel·lar l’esquí escolar, “nosaltres frenarem l’activitat. El ministeri serà àgil i ràpid per poder evitar que hi hagi possibles contagis entre els alumnes”.

