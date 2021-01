Rebuig massiu dels estudiants al cribratge

Actualitzada 20/01/2021 a les 06:23

SALUT NOTIFICA 151 ALTES EN UNA JORNADA AMB 49 NOUS CONTAGIS

Salut va notificar ahir que en la darrera jornada es van donar un total de 151 altes i es van detectar 49 contagis nous. Així doncs, la xifra de persones amb el virus actiu baixa fins a les 753. Les recuperacions des de l’inici de la pandèmia augmenten fins a les 8.349 i les morts es mantenen en 92. L’hospital compta amb 36 pacients, un menys que dilluns, tot i que incrementa el nombre de pacients intubats a l’UCI. Continuen sent 11 pacients, 9 dels quals estan intubades. A la planta d’hospitaliltzació són 25 les persones ingressades. Els usuaris a la planta Covid d'El Cedre es mantenen en 17, 5 de Salita, 10 de Sant Vicenç d’Enclar, un de la Residència Albó i un derivat d’Urgències.

Els cribratges voluntaris a la Universitat d’Andorra no estan tenint èxit. Segons van informar al Diari fonts properes al centre, només un 4,5% dels alumnes, el personal i els docents van realitzar-se el test la setmana passada, concretament dels 600 usuaris de l’UdA, tan sols 27 es van testar. D’aquesta manera, les fonts consultades van manifestar que la conscienciació en el cribratge per part de la població major d’edat és “minsa”.“Quan parles amb ells i et diuen que no ho fan perquè és voluntari, et sorprèn, ja que creiem que és una eina per prevenir mals majors, com per exemple les morts”, van indicar. I van destacar que “la major problemàtica” es troba en els docents, els quals consideren que haurien de suposar un referent per als alumnes i “no s’estan realitzant, en gran manera, els tests d’antigen gratuïts que proporciona l’executiu i les entitats”.Tenint en compte aquesta xifra, des de la Creu Roja, el director Jordi Fernández, va voler enviar un missatge “d’ànim” a la ciutadania perquè “aprofitin l’oportunitat” que ofereix el Govern i l’entitat a través del cribratge massiu del sector escolar setmanalment. I va puntualitzar que durant la setmana passada el grau d’afluència en la realització dels tests als centres escolars no va assolir el 50%. “Només es van cribrar 7.919 persones de les 18.000 que podien fer-ho, fet que representa un 44,72%. Un percentatge trist tenint en compte que és una de les millors eines que tenim per combatre el virus”, va matisar.El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, també va fer una crida dilluns a la major participació en els cribratges educatius, apuntant la participació baixa en algunes franges d’edat i insistint que és una eina molt útil per al control de la pandèmia.Respecte a l’impacte actual de la Covid a les escoles, ahir hi havia set aules totalment confinades, mentre que 34 es trobaven sota un aïllament parcial en haver-hi algun cas positiu. Tanmateix, el ministeri de Salut mantenia en vigilància passiva (control de símptomes) 28 classes més.