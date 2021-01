El Govern aprova una modificació en els reglaments de la quota d'autoritzacions d'immigració

Actualitzada 20/01/2021 a les 10:27

Redacció Andorra la Vella

Les empreses que tingui aplicat un ERTO als seus treballadors tindran restriccions per a poder contractar personal, segons la modificació dels reglaments de quota de les autoritzacions d'immigració que es publica al Butlletí Oficial del Principat (BOPA). La nova mesura, que entra en vigor avui, detalla que les empreses amb alguna suspensió temporal del contracte de treball o una reducció de la jornada laboral dels seus assalariats i que vulguin demanar una autorització d'immigració de residència i treball o de treball fronterer no podran fer-ho si aquesta és per a la mateixa ocupació que la d'un treballador de l'empresa afectat per un ERTO.



El text detalla que la regla també s'aplica a les autoritzacions d'immigració temporals per a les activitats de la temporada d'hivern 2020-2021 en els sectors de les estacions d'esquí, l'hoteler, els comerços en general, les agències de viatges, el de lloguer de material esportiu, les activitats immobiliàries i en el sector de la neteja.