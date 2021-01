La fiscalia demana tres anys de presó per un intent de violació

Actualitzada 20/01/2021 a les 15:00

La Fiscalia ha demanat 3 anys de presó per l’home acusat d’un delicte major d’agressió sexual i violació en grau de temptativa, per uns fets que van succeir el 19 de març de 2017, així com una indemnització de 5.000 euros. L’acusat, de nacionalitat portuguesa, ha negat els fets, mentre que la víctima, de la mateixa nacionalitat, ha relatat el presumpte succés mitjançant una videoconferència des de Portugal.La defensa ha argumentat que no es podia condemnar per falta de proves. A més a més, ha posat en relleu la capacitat d’enteniment del seu patrocinat, que és “molt limitada” i que la denunciant era una persona conflictiva i n’ha destacat les patologies psicològiques i l’addicció a l’alcohol. Així doncs ha demanat la lliure absolució, i en cas de condemna una pena molt inferior als 3 anys i de caràcter condicional amb suspensió de l’entrada a presó i una indemnització de 1.200 euros.