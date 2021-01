La capsa de l'esperança

Actualitzada 20/01/2021 a les 06:09

TEORIES MONTANER

La comissió legislativa de Sanitat va servir també per evidenciar les teories contraposades entre la consellera de terceravia, Carine Montaner, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. En el seu torn d’intervenció, la parlamentària va exposar un escèptic fil argumental sobre la vacuna de Pfizer argumentant que l’Administració d’Aliments i Fàrmacs dels Estats Units no n’ha aprovat la distribució, sinó que només l’ha autoritzat tenint en compte la situació d’emergència a escala global. A més, Montaner va demanar a l’executiu contractar una assegurança en cas que hi hagi “efectes secundaris greus”. Al seu torn, el ministre va respondre que l’administració de la vacuna “serà a persones que estiguin absolutament informades sobre el procés de validació de la vacuna”, i va assegurar que el fàrmac compta amb l’aval de l’Agència Europea del Medicament. “Si no ens vacunem al proper hivern estarem igual”, va concloure.

Les 1.000 primeres dosis de la vacuna contra la Covid-19 ja són a Andorra després de diverses setmanes d’incertesa al voltant de la seva arribada. Superades les traves administratives entre Pfizer, Espanya i el Principat, el vaccí va ser transportat ahir des de Madrid en una furgoneta que va desembarcar poc abans les 19.00 hores a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on van ser directament emmagatzemades en un congelador del SAAS. D’aquesta manera, la campanya de vacunació arrencarà avui mateix amb la previsió d’administrar unes 200 dosis que obrin un bri d’esperança per alleugerir la pressió sanitària d’una pandèmia que viu un dels seus moments més delicats i arrossega a l’esquena més de 9.000 infectats i prop d’un centenar de morts al país.Concretament, tal com va detallar ahir el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la seva compareixença a la comissió legislativa de Sanitat, avui rebran la vacuna 47 treballadors i 27 residents del Cedre i 29 treballadors i 49 residents de Clara Rabassa. Tots ells han hagut d’acreditar prèviament que no tenen cap contraindicació mèdica i que disposen de tests serològics negatius. Juntament amb aquest col·lectiu, Benazet va manifestar que entre 40 i 50 professionals de l’hospital també seran vaccinats avui seguint un criteri de major exposició al virus. Seguidament, a partir de demà es procedirà a vacunar 24 residents i 22 treballadors de l’Albó, tot i que, arran del brot del geriàtric, encara resta per definir el protocol atès que hi podria haver persones que estiguin en procés de germinar el virus. Així mateix, el ritme de vacunació s’intensificarà amb una mitjana d’entre 80 i 100 professionals del SAAS que rebran el vaccí.Durant l’explicació de la campanya de vacunació, el ministre va precisar que es conformaran deu equips integrats per tres professionals sanitaris, dels quals sempre hi haurà d’haver la presència d’un metge. En el cas que hi hagués cap contratemps en la cadena de fred de les vacunes, va afirmar que el Ministeri de Salut té previst un pla de contingència per vacunar en un període de quatre dies activant un total de 15 equips. En el seu defecte, si tot transcorre amb normalitat, el dispositiu contempla administrar les primeres 1.000 vacunes en un període de 10 dies. Respecte a la segona dosi, per a la qual cal deixar passar un interval de 21 dies, el ministre va garantir que en els propers dies arribarà una nova remesa de 1.000 vacunes. “M’ha fet por que hi hagués un incident durant el viatge”, va dir Benazet, partidari de fraccionar el fàrmac.Paral·lelament, el titular de Salut va declarar que hi haurà tres equips de vacunació permanents a l’hospital, per on hauran de passar una trentena de sanitaris d’atenció primària, professionals del SAD i altres empreses privades focalitzades en l’atenció domiciliària. Sobre aquesta qüestió, Benazet va puntualitzar que el “complex” operatiu per a administrar el vaccí de Pfizer és incompatible amb el desplaçament a les llars, per la qual cosa va sostenir que aquelles persones amb dificultats de mobilitat hauran d’esperar a l’arribada de la vacuna d’Oxford/AstraZeneca.En aquesta línia, el ministre va matisar que en el cas de residències com Sant Vicenç d’Enclar i Salita, on el brot encara és molt actiu, s’haurà de discernir entre els interns que resten per immunitzar i els que han contret el virus. En el cas dels segon col·lectiu, haurà d’esperar tres mesos després de la infecció per avaluar si han generat anticossos a la malaltia. Per últim, Benazet va exposar que caldrà una prescripció mèdica per a les persones de certa edat, mentre que va informar que el fàrmac de Pfizer serà apte a partir dels 16 anys, dos més respecte al vaccí de Moderna.