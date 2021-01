França preveu mantenir les estacions tancades al febrer per prioritzar la situació sanitària

L'assimilació entre Andorra i l'Alt Urgell està pràcticament descartada La frontera del riu Runer continuarà amb una mobilitat molt reduïda. Fernando Galindo

Actualitzada 20/01/2021 a les 06:23

Eduard Piera Andorra la Vella

Les possibilitats que el Procicat permeti una flexibilització del confinament municipal català i que, en conseqüència, permeti l’assimilació un altre cop entre Andorra i l’Alt Urgell són pràcticament nul·les. Així ho va fer saber la delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a l’Alt Pirineu, Rosa Amorós, als alcaldes de la comarca fronterera durant una reunió que es va celebrar ahir.



“Amb l’actual situació de contagis que hi ha a Catalunya, està pràcticament descartat que es produeixi qualsevol canvi en la mobilitat entre territoris” va lamentar l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega. Cal tenir en compte que de moment la decisió no és oficial, però tot fa indicar que en les reunions que el Procicat ha de mantenir avui o la del proper divendres, s’anunciï la permanència de les actuals restriccions durant almenys una setmana més pel volum d’infeccions que té Catalunya.



D’altra banda, tot apunta a que les estacions franceses tampoc obriran les seves portes durant el mes de febrer. Aquest anunci s’espera que el faci el primer ministre gal, Jean Castex, durant la roda de premsa que realitza cada dijous, després de la reunió del Consell de defensa que se celebra avui. La motivació no és altra que reduir l’actual corba de contagis, cosa que a la pràctica vol dir que durant les vacances escolars, que van del 6 al 22 de febrer, del 13 de febrer a l’1 de març i del 20 de febrer al 8 de març en funció de cada departament, no hi haurà la possibilitat d’esquiar.



No obstant això, en les darreres intervencions que ha fet Castex ja ha apuntat, sense mencionar-ho de manera directa, aquesta situació i va deixar clar que l’executiu francès prioritzava “les qüestions sanitàries per sobre de les econòmiques”.



Aquesta situació de tancament perllongat està posant en escac el sector de la neu a França. Així doncs, les diferents estacions que el veí del nord té repartides al llarg de les serralades nevades van fer una primera estimació de pèrdues que s’eleva fins als 1.600 milions d'euros.

Cal tenir en compte que el nombre de contagis no cessen i ahir França en va notificar 23.608, que incrementen la xifra d’infeccions registrades des de l'inici de la pandèmia a 2.938.333, i un total de 25.567 pacients a l'hospital, dels quals 2.839 es troben a les Unitats de Cures Intensives. A més més, les morts també creixen i en les darreres vint-i-quatre hores s’han produït un total de 369 defuncions en hospitals.

