El PS i al Unió de Bars tracten els neguits i les queixes dels restauradors

Actualitzada 20/01/2021 a les 18:06

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, i el conseller general Roger Padreny s'han reunit avui amb els portaveus de la Unió de Bars, Francesc Medina i Heiko Kirchner, per tractar les queixes i els neguits del sector. Els restauradors han tornat a posar de manifest que una de les principals demandes és la millora de les ajudes i la reducció de les tarifes dels subministraments bàsics. En aquest sentit, el PS recorda que la nova llei òmnibus estableix que serà el Govern, per la via reglamentària, qui determinarà les condicions en què les empreses i les persones que realitzen una activitat per compte propi poden beneficiar-se d'una reducció de les tarifes de subministraments bàsics de l'electricitat, telèfon i internet.Els socialdemòcrates tornen a demanar al Govern que respongui a les necessitats dels sectors més afectats per la pandèmia, millori el tràmit i accés a les ajudes mentre que la Unió de Bars també reclama la necessitat de la creació d'un interlocutor únic econòmic amb l'administració.