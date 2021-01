El nombre d'inscrits a Ocupació creix a 1.160 persones

Actualitzada 20/01/2021 a les 19:23

L'any 2020 va tancar amb un augment de les persones inscrites al servei d'Ocupació. Concretament n'hi havien 1.160, fet que representa un increment del 14,7% respecte finals de novembre, en què n'hi havien 1.011. El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha explicat aquesta tarda que el Govern està treballant per reduir aquesta xifra, que va assolir el seu pic a mitjans de juny amb 1.873 demandants de feina, tot i que durant l'estiu es va poder rebaixar fins a les 900 i escaig, i ara, amb les restriccions actuals als països veïns i la situació sanitària, la xifra ha tornat a empitjorar.El nombre de llocs de treball oferts a final de mes va ser de 814, pels 932 del novembre, mentre que al desembre del 2019 van ser 1.127 ofertes de treball. D'altra banda, el nombre de persones que es beneficien de la prestació per desocupació involuntària ha crescut també fins a les 121, fet que també representa un augment en comparació al novembre, en què n'hi havien 94.En relació a la problemàtica d'Ocupació, el consell de ministres ha aprovat avui la pròrroga fins al 30 de juny dels contractes de treball de 53 persones contractades mitjançant el programa de foment dins del sector públic. Aquests treballadors estan dins de diferents departaments de l'Administració, com la CASS, Immigració, Afers Socials o Ordenament Territorial. Jover ha recordat que aquest és un sistema per pal·liar de manera temporal i àgil les conseqüències de l'emergència sanitària.