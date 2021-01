El cervell del frau financer amagava l'alt ritme de vida

Actualitzada 20/01/2021 a les 06:09

CAFÈ PER A TOTS

En pocs anys Gonzalo Sapiña ha passat de tenir un esperit solidari a presumpte estafador, d’afirmar que mai marxaria d’Espanya a ser detingut a Andorra, on havia regularitzat la seva situació. Només amb 28 anys va crear cafespendientes.com, una xarxa social que consistia a deixar pagat un cafè de manera anticipada per a gent sense recursos. En aquells moments ja tenia 33 dominis registrats i molts projectes al cap, i un d’aquests projectes el portarà probablement a la presó. Feia temps que els Mossos d’Esquadra li anaven darrere i que era objecte de seguiment. Els mossos van lamentar ahir no poder facilitar més informació perquè la batlle andorrana va decretar secret de sumari, pero sí que van confirmar que estaven al corrent de les detencions i que hi ha hagut col·laboració entre diferents cossos policials. De fet, a internet es poden trobar nombroses queixes de persones que han participat en aquests cursets virtuals i que ja parlen directament de frau o estafa

GNZ Academy es promociona com una escola amb sis formadors especialitzats cadascun en el seu àmbit: Gonzalo, el cap pensant de l'equip, fundador de GNZ Academy i el trader més experimentat de tots amb més de 10 anys d'experiència en aquests mercats. En el seu Instagram diàriament puja contingut de molt valor, des de trucs per millorar les operatives fins a les seves pròpies entrades.



Alejandro: el professor de Forex bàsic de l'equip, s'encarrega de formar totes aquelles persones que no tenen idea. I així, un per un, es descriuen les habilitats per fer creure al client que és un grup excepcional.

Sis dels nous membres controlats dilluns de la xarxa de frau financer internacional continuaven ahir detinguts a les dependències de la policia a l’espera de passar a disposició judicial per declarar. Entre ells els seu capitost, un home nascut a Barcelona de 35 anys que des de molt jove va demostrar emprenedoria en el món digital amb diferents projectes fins que va decidir altres maneres més fàcils de guanyar diners, com presumptament estafar altres persones amb una xarxa piramidal d’inversions en el Forex.Gonzalo Sapiña dirigia l’empresa GNZ Academy, que oferia cursos virtuals a canvi de conèixer les claus de l’èxit per obtenir beneficis fàcils en aquest món de les inversions en el mercat de divises, i aparentment funcionava, encara que en realitat era la clàssica estructura piramidal per la qual es paga a una part amb els diners que aporten els que s’hi incorporen.Sapiña, la seva parella i vuit dels seus col·laboradors van ser controlats dilluns per la policia gràcies a una ordre de l’Europol –diversos cossos espanyols i un altre d’europeu li anaven darrere­–. Tenia acumulades diverses denúncies per estafa i s’havia instal·lat a Andorra l’octubre del 2019, concretament en un pis de dues habitacions amb la seva parella a la carretera d’Engolasters, amb qui pensava casar-se l’any que ve. No feia gaire ostenció de riquesa, condueix un Nissan GTR de segona mà i té un segon vehicle per a la seva parella, i només els més íntims saben que el seu vehicle de veritat costa 81.000 euros. A Andorra té registrada una empresa d’inversió gràcies a la qual té la residència, i de la mateixa manera que evitava donar una imatge de persona adinerada, presumia dels seus negocis i fins i tot havia comentat a persones del seu entorn que havia creat la famosa web de cites Badoo i que en ple auge d’aquesta la va vendre a una companyia alemanya per 1,5 milions d’euros.No treballava sol. Tenia vuit col·laboradors que vivien en una casa adosada, que també pagava ell. Tots són molt joves -24-25 anys- i es feien passar per youtubers o influencers, però la seva veritable missió era publicitar per les xarxes els cursos online per captar alumnes i persones incautes que exposaven els seus estalvis en un producte que prometia uns beneficis exagerats.Dilluns es van fer escorcolls en aquests domicilis i també en el d’un policia que, segons fonts properes al cas, s’ha vist implicat en l’afer perquè estava fent un dels cursos de trading -estratègies per operar en divises-, una activitat que li agrada. Aquesta relació va fer que l’agent acceptés posar al seu nom un vehicle d’ocasió que va costar mil euros, ja que un dels joves de la xarxa encara no tenia els papers per formalitzar la venda. L’escorcoll a la casa del policia va acabar a les 5 de la matinada de dimarts. La batlle va requisar aparells informàtics i el mòbil. L’agent no està detingut i s’ha agafat la baixa laboral. La majoria dels estafats són espanyols.