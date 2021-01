Vilarrubla defensa que l'esquí escolar no augmenta el risc de contagi

La ministra d'Educació exposa que aquesta activitat forma part del currículum escolar dels infants

Actualitzada 19/01/2021 a les 13:30

Lorena Giménez Andorra la Vella

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha defensat aquest matí l'inici de l'esquí escolar al·legant que no suposa un augment en el risc de contagi entre els infants. Ho ha afirmat durant la roda de premsa per signar el conveni de col·laboració entre el Govern i Andorra Telecom per a la renovació de la xarxa wifi als centres educatius. Vilarrubla ha manifestat que el ministeri va sol·licitar l'assessorament de Salut per conèixer si l'activitat implicava un risc afegit tenint en compte l'increment de casos de Covid al llarg de la darrera setmana, i "se'ns va notificar que era segur", ja que "complim amb tots els protocols de seguretat per prevenir el contagi". La ministra ha puntualitzat que en l'únic moment en què hi podria haver un risc superior seria "a les hores de dinar", però ha assegurat que s'han ampliat els espais i es garanteixen les distàncies de seguretat. Així doncs, ha exposat que l'esquí forma part del currículum escolar dels infants i "tots els nens i nenes mereixen que mantenim l'activitat perquè els aporta beneficis i suposa un percentatge molt gran de la seva vida". Tanmateix, ha assenyalat que si la situació sanitària empitjora i "ens fa frenar l'activitat, l'aturarem ràpidament".



Durant la roda de premsa, el director d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, i Vilarrubla han firmat el conveni de renovació de la xarxa wifi a les escoles, la qual dona servei a un total de 33 centres, que suposen entre 10.000 i 12.000 usuaris. Segons ha apuntat Nadal, la intenció és que els treballs de millora es realitzin al llarg del 2021 "aprofitant els festius a les escoles".

