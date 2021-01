La policia deté un home per tenir 0,7 grams d'heroïna

Actualitzada 19/01/2021 a les 06:17

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir divendres passat un home no resident de 43 anys com a presumpte autor d’un delicte de possessió d’estupefaents. A l’interessat se’l va trobar en possessió de 0,7 grams d’heroïna després de ser retingut pels agents de l’ordre. La policia el va controlar després que es van requerir els seus serveis per un petit furt de mercaderia en un establiment comercial.



D’altra banda, el cos d’ordre va arrestar divendres al migdia a la frontera del riu Runer un home no resident de trenta anys com a presumpte autor d’un delicte de possessió d’estupefaents (2,5 grams de cocaïna) quan accedia al Principat en un turisme particular.



Aquestes dues detencions formen del balanç d’arrestos que la policia va fer la setmana passada relacionats amb els delictes contra la salut pública. També s’inclouen els sis detinguts, tres dones i tres homes, arran de l’operació Queen emmarcada en la lluita contra el narcotràfic. Cal recordar que la Batllia va dictar l’ingrés en presó preventiva de dues dones i un home. Un quart dels detinguts compleix deu mesos de presó ferma per haver agredit un agent de policia.

