L'arribada de les vacunes depèn del BOE

Actualitzada 19/01/2021 a les 06:05

ESPERANT L'ACORD AMB FRANÇA

El ministre de Salut també va manifestar que estan pendents de la signatura del conveni amb França per garantir el subministrament de les dosis de la vacuna de Moderna. Així doncs, va indicar que els primers acords verbals i intercanvis de cartes es van realitzar a principi de tardor i actualment només manca que “ens donin el contracte que s’ha de firmar entre la farmacèutica, França i Andorra”. Cal recordar que l’ambaixador de França al Principat, Jean-Claude Tribolet, va afirmar que encara no es pot especificar una data concreta per a l’arribada de les dosis de Moderna.

L’arribada de les vacunes de Pfizer provinents d’Espanya es troba pendent de la publicació del conveni al Butlletí Oficial de l’Estat espanyol (BOE). Així ho va afirmar ahir en roda de premsa el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que va manifestar que els entrebancs administratius per l’adquisició de les primeres 2.000 dosis del vaccí es van resoldre al llarg de la setmana passada. “Els acords es van formalitzar entre divendres i el cap de setmana i creiem que tindrem les vacunes a Andorra durant les pròximes hores o en un espai molt curt de temps, tan bon punt es publiqui al BOE les podrem anar a buscar a Madrid”, va indicar.En aquest sentit, el cap de Govern, Xavier Espot, va explicar que el retard en el subministrament obeeix a “requisits sobrevinguts que ha exigit el laboratori farmacèutic”, el qual va sol·licitar la signatura d’un conveni entre Andorra i Pfizer, i un segon conveni entre el Principat i Espanya. Espot va exposar que rebre les vacunes de França i Espanya és possible gràcies al bon veïnatge i “no és un dret adquirit”, ja que depèn de la “generositat” dels països veïns. I va recordar que a Andorra li correspon la quota de vacunes del projecte Covax. “El nivell d’exigència que podem tenir amb els estats veïns és bastant minso”, va manifestar.Tanmateix, Martínez Benazet i Espot van agrair la feina ingent realitzada pel ministeri de Sanitat espanyol i el seu equip per poder desbloquejar l’arribada de les dosis “treballant en dies festius”. També van remarcar que de cara al subministrament de les pròximes vacunes de Pfizer “no hi haurà cap problema”.Quant a la quantitat de vaccí reservat, 2.000 dosis, Espot va matisar que correspon a les dues tandes que requereix la vacunació. Així, aniran destinades als principals beneficiaris, 1.000, els quals obtindran les dues dosis en el període marcat. El cap de Govern va posar en relleu que són optimistes i confien que la resta de solucions farmacològiques arribaran, malgrat “no puguem calendaritzar quan serà”, ja que serà proporcional al subministrament que rebin els països veïns.