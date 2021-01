Els bars rebutgen l'increment de les inspeccions

El sector es mostra en contra de la decisió del Govern i demana la dimissió dels responsables dels centres on hi ha brots de Covid

La Unió de Bars s'ha manifestat a través de les xarxes socials en contra de les noves mesures que el Govern va anunciar ahir i que es basen en l'increment d'inspeccions en aquests locals per trobar infraccions i incompliments de la normativa establerta arran de la pandèmia. El sector assegura que se senten "demonitzats, abandonats, discriminats i sobretot acusats injustament" després de l'anunci de l'executiu i que el virus "no està en els locals", ja que cap dels brots s'ha produït en un bar o en un restaurant. Així mateix, demanen més inspeccions en llocs on se salten les normes d'aforament com alguns comerços, els autobusos i el transport escolar, i als centres on hi ha brots del virus, com a la clínica geriàtrica de Sant Vicenç d'Enclar i a l'hospital, i la dimissió dels seus responsables. "Si nosaltres paguem, que paguin tots per igual, encara que tampoc serà un problema, aviat no quedaran bars als quals inspeccionar o multar i llavors, on amagarà el cap el Govern perquè no es vegin les seves ficades de pota?".



Els restauradors, que afirmen que les primeres ajudes han arribat amb comptagotes i no a tot el sector, donen suport a tots els professionals de l'hostaleria que han complert amb les recomanacions i les restriccions i exigeixen a l'executiu que aturi "aquesta croada en contra del sector".

