La xarxa operava en dos xalets d’Andorra la Vella i Escaldes amb el mètode piramidal

Desmantellada una xarxa de frau financer internacional Exterior el xalet d'Andorra la Vella que va escorcollar la policia. Fernando Galindo

Actualitzada 19/01/2021 a les 05:47

La policia va desmantellar una xarxa organitzada de frau financer que operava des d’Andorra en una macrooperació internacional practicada ahir a la tarda en dos xalets d’Andorra la Vella i Escaldes. La batuda es va tancar amb la detenció de nou persones i es va realitzar simultàniament amb altres països. L’operació Forex, que és com la policia ha anomenat l’operatiu per la vinculació amb l’intercanvi de divises internacional, va continuar al llarg de la jornada, quan es van realitzar registres en diferents domicilis de la parròquies centrals. Només un dels nou detinguts tindria regularitzada la situació al Principat, mentre que els altres vuit són estrangers que estarien al país de manera irregular. L’estafa organitzada amb les divises i criptomonedes tindria una estructura piramidal, de manera que una part de la inversió de cada nou participant es destina a pagar el deute amb els anteriors “clients”. Les actuacions, encara obertes, estan judicialitzades.



Mercat no regulat

El Forex és un mercat descentralitzat de canvi de divises on les operacions es produeixen de manera multilateral des de pràcticament qualsevol part del món que permeti utilitzar el que es coneix com a contractes per diferència (CDF). Totes les transaccions en el Forex es realitzen en un mercat que ha creat l’impulsor en el qual guanya el broker o l’inversor de torn i no té cap influència en el mercat real, de la mateixa manera que no s’adquireixen drets sobre els actius que es negocien. Operacions purament especulatives, no es compra res. El mercat Forex és altament complex i es treballa des de l’aplicació que ha creat l’impulsor del seu propi mercat que es lucra a partir de les comissions. No era el cas dels membres de la xarxa desmantellada, que es dedicaven a estafar.



Balanç setmanal

Les actuacions de la policia la setmana passada es van tancar amb sis persones detingudes per conduir sota els efectes de l’alcohol. En un dels controls no només van traslladar a dependències policials el conductor, també l’acompanyant. Els fets van succeir la matinada de dijous a la parròquia de Canillo, quan agents del cos d’ordre van aturar el vehicle en el qual viatjaven els dos detinguts després de cometre una infracció de circulació. El conductor, un home resident de 42 anys, va donar una taxa d’1,19 i l’acomp­anyant, una dona turista de 27, va reaccionar a l’acció policial enfrontant-se als agents. Segons la informació del cos, la dona va insultar els uniformats i els va desobeir de manera reiterada.



El conductor enxampat amb la taxa més elevada va ser el que diumenge 10 de gener va xocar contra un camió d’escombraries que estava aturat a la zona de Valira Nova d’Encamp. Tant l’home de 54 anys com l’acompanyant van ser traslladats a l’hospital i van ingressar per fractures. Un parell de dies després, en rebre l’alta hospitalària, va ser detingut per haver donat una taxa que quadruplicava la permesa: 2,05 grams per litre de sang. A banda, del delicte contra la seguretat en el trànsit se li imputa també un delicte contra la integritat física, per les ferides que va sofrir la dona que l’acompanyava: una fractura de tíbia i una altra de lumbar.

Una altra de les detencions que va practicar va ser per injuriar i resistir-se als funcionaris de policia per part d’un resident de 30 anys. En aquest cas el control es va produir en un domicili, a Sant Julià de Lòria, la nit de dilluns a dimarts de la setmana passada. Els agents van acudir després de ser avisats per una forta discussió i en ser interpel·lat pels fets el detingut s’hi va encarar, negant-se a identificar-se i a posar-se la mascareta.



La policia també va detenir un home resident de 52 anys a Sant Julià de Lòria per un presumpte delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. La policia va ser alertada per la víctima, que va denunciar haver patit amenaces de mort per part de l’exparella, el detingut. Finalment, i a la frontera del riu Runer, va ser controlat un resident de 38 anys que s’estava saltant la prohibició de conduir imposada en una sentència.

