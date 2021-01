Andorra Telecom rebutja 10 atacs simultanis

Actualitzada 19/01/2021 a les 06:24

Eduard Piera Andorra la Vella

Els tècnics d’Andorra Telecom van haver de fer front a 10 atacs de manera simultània durant la matinada de diumenge. “Habitualment rebem ciberatacs però no d’aquesta magnitud”, va explicar el portaveu de la parapública, Carles Casadevall, que va afegir que “estem parlant que el volum del qual ens vam haver de defensar va arribar fins als 130 GB i és un dels atacs més importants que hem patit mai”.



A més a més, l’intent d’agressió no va ser convencional, ja que els hackers van actuar atacant, de manera simultània, fins a 10 posicions diferents del sistema de telecomunicacions. Aquesta situació va obligar el grup de tècnics de més alt nivell a estar tota la matinada, presencialment, a les oficines de la parapública per tal de poder rebutjar les ofensives.



La primera de les accions per part dels pirates informàtics es va produir ja dissabte pels volts de dos quarts d’onze de la nit. Una acció que va causar una petita afectació del servei. No obstant això, va ser considerada de caràcter lleu, ja que els sistemes autònoms amb els quals compta Andorra Telecom la van poder rebutjar sense res més que una lleu afectació, amb un volum proper als 50 GB. Però només va ser el preludi del que va acabar passant durant diumenge.



“Alguns dels nostres tècnics no van ni tan sols dormir quan van començar a arribar les següents ofensives”, va relatar Casadevall, que va indicar que el personal estava ja en alerta després de la primera acció. No obstant això, el personal ja va quedar en alerta i entre les cinc i les sis del matí es va iniciar una nova onada de ciberatacs que, de manera simultània, es van destinar fins a 10 posicions diferents. Aquesta nova situació sí que va requerir dels tècnics i “van haver de fer manualitats per tal de poder rebutjar els atacs, redirigir-los i evitar que caigués el sistema”, va indicar el portaveu de la parapública, que va afegir que “en aquest cas parlem d’un volum que va ser proper als 130 GB, que estaria entre les magnituds més importants que hem tingut mai al país”.



Mentre va durar la lluita cibernètica entre els hackers i l’equip de cinc tècnics d’alt nivell d’Andorra Telecom, que va durar poc més de tres hores, el servei va patir diferents afectacions i en moments determinats no va estar plenament operatiu. No obstant això, a partir de les nou del matí ja es va restablir la normalitat gairebé a la totalitat dels clients, tret de petites afectacions que encara quedaven, i va ser durant la resta de diumenge quan es va tornar a la normalitat.



En relació amb la motivació, Casadevall va indicar que “no sabem què pretenien, perquè eren atacs provinents de centenars d’IP diferents, i en cap moment hi va haver cap correu ni a nosaltres ni als nostres clients demanant cap tipus de contraprestació econòmica”. Atesa aquesta conjuntura, la denúncia està pràcticament descartada, ja que no se’n pot rastrejar l’origen. Finalment, cal tenir en compte, per contextualitzar les dades, que el ciberatac de més volum en l’àmbit mundial ha estat de 350 GB i que se’n produeixen 35.000 diaris.