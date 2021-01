L'arribada de les vacunes està pendent d'un últim tràmit formal

Quan el nou acord signat amb Espanya sigui publicat al BOE, es podran anar a buscar les 1.000 primeres dosis i s'espera que sigui en "les properes hores"

Confiem en la vacuna? Benazet espera que "en les properes hores" es pugui anar a buscar les vacunes.

Actualitzada 18/01/2021 a les 21:18

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, han explicat aquesta tarda "els problemes burocràtics" que han tingut per a l'arribada de les primeres dosis de Pfizer ja han quedat enrere i només queda un últim tràmit formal per poder començar la vacunació a Andorra. Ambdós han explicat que van haver de signar uns nous acords tant amb Espanya com amb la farmacèutica, i es van haver de modificar unes clàusules de confidencialitat. Tot plegat ja ha estat tancat i signat durant el cap de setmana i ara només falta que aquests es publiquin al Boletín Oficial del Estado (BOE) espanyol, cosa que esperen que es produeixi "en les properes hores" o "en un termini de temps molt curt", segons ha indicat Martínez Benazet. Una vegada es publiqui, Salut podrà anar a buscar les 1.000 primeres dosis a la central de Pfizer de Madrid, on fa uns dies que estan reservades, juntament amb 1.000 més de la segona dosi per a les primeres persones que es vacunaran, residents i treballadors dels centres sociosanitaris amb un estudi serològic negatiu, així com professionals del SAAS.



Tant el cap de Govern com el titular de Salut han destacat la bona predisposició tant per part del ministre de Sanitat Espanyol, Salvador Illa, i Pfizer, per solucionar els problemes que han retardat unes setmanes més l'arribada de la vacuna. Uns "entrebancs burocràtics" que, segons ha indicat Espot, han estat uns "fets sobrevinguts que desconeixíem". A més, ha comentat que en les darreres setmanes s'ha accelerat i esmerat tots els esforços per trobar la solució.

