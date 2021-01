Escudella 'take away'

Reinventar-se o morir, aquesta és la qüestió. La celebració del tradicional potatge de Sant Antoni s’ha vist obligada a adaptar-se a causa de la pandèmia. Encamp va repartir ahir un total de 2.000 racions entre la vila central de la parròquia i el Pas de la Casa.

Actualitzada 18/01/2021 a les 05:50

Lorena Giménez Encamp

Les restriccions sorgides arran de la irrupció de la pandèmia del coronavirus no vam poder impedir que la parròquia d’Encamp celebrés ahir la tradicional escudella de Sant Antoni. Malgrat que el format de la diada va ser molt diferent del d’altres anys, els ciutadans van rebre l’alternativa amb els braços oberts i van esgotar les racions del consomé a la població central en menys d’una hora. D’aquesta manera, entre les 12 i les 13 hores els residents encampadans que es van desplaçar amb el seu vehicle a la plaça dels Arínsols es van endur les 1.500 carmanyoles que s’havien preparat en format take away. Al Pas de la Casa, els ciutadans van anar a buscar a peu les 500 racions de l’escudella i es van esgotar tot just a les dues de la tarda.



La cònsol major, Laura Mas, va manifestar que la iniciativa va ser “tot un èxit” i va posar en relleu que des del comú es va treballar per poder adaptar la festa popular per “poder fer vida amb normalitat, però tenint en compte totes les restriccions que estem vivint a causa de la pandèmia”. Les olles no van poder bullir a les dues localitats de la parròquia, però almenys “la població va poder gaudir de la tradicional escudella de Sant Antoni i del tortell a les seves llars en format Stop Lab”. L’empresa BioBio, situada a Encamp, ha estat l’encarregada de fer les 2.000 racions que s’han repartit en total. El tortell va ser elaborat per la pastissera Flor de Neu, també de la parròquia.



Els encarregats de distribuir el consomé van ser els tradicionals escudellers, exceptuant les persones amb més edat, els quals amb tota la il·lusió van rebre els encampadans que volien celebrar, d’una forma o una altra, la festa popular. Mas també va indicar que tenint en compte els padrins de la parròquia que no es podien desplaçar amb cotxe, se’ls va oferir la possibilitat de portar la ració envasada a casa o que la passessin a recollir per l’oficina de Turisme, on les persones interessades encara poden anar a comprar els plats de ceràmica i les culleres tradicionals, que enguany tenen la imatge de Sant Miquel de la Mosquera com a protagonista, i que tenen un cost de vuit euros. Per cloure, la cònsol va desitjar que de cara a l’any vinent la situació es normalitzi i “puguem celebrar la tradició amb tot el que comporta, els Encants i el dinar popular a la plaça”.



D’altra banda, des del comú de la capital van realitzar un concurs per retre homenatge a la tradició i no perdre l’esperit de Sant Antoni. Així doncs, van animar la població a cuinar el tradicional plat andorrà i fer-se una foto per entrar en el sorteig d’un plat de l’escudella 2021, aquest exercici dedicat a l’esbart dansaire. Les primeres quinze persones a penjar la fotografia a les xarxes socials rebran el plat de ceràmica. Per la seva banda, des del comú de la Massana, els 18 restaurants que participen en el programa de La Massana Fogons es van bolcar amb la tradicional escudella de Sant Antoni durant tot el cap de setmana oferint-la als residents per endur a casa a un cost que té el llindar mínim en els vuit euros.