El projecte Caldes rep una vintena de propostes

L'obertura de sobres es farà dijous i el jurat anunciarà els guanyadors aproximadament a principi de març

El projecte Caldes, una iniciativa que el comú d'Escaldes-Engordany ha posat en marxa per dinamitzar la part alta de la parròquia sobre tres eixos que són l'aigua, la cultura i un comerç de proximitat, ha rebut 21 propostes. La primera fase del concurs, la presentació d'aquestes idees, acabava avui i el següent pas es produirà dijous a les 17:00 hores amb l'obertura dels sobres que es farà a la sala d'actes del comú L'acte no mostrarà ni els guanyadors ni continguts, que es faran públics després de la revisió de les propostes i deliberacions del jurat, format per 14 membres de diversos sectors i àmbits. El comú preveu que la data de resolució tingui lloc a principi de març.