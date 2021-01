Detingut un home de 52 anys per amenaçar de mort a l'exparella

La policia va arrestar un resident de 30 anys per negar-se a identificar-se i posar-se la mascareta després d'una discussió en un domicili

Actualitzada 18/01/2021 a les 13:01

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir el dijous passat a la tarda a un resident de 52 anys que hauria amenaçat de mort i maltractat a la seva exparella. La dona va requerir els serveis de la policia arran dels fets, i es va procedir a la detenció de l'home a Sant Juliàm a qui s'acusa d'un presumpte delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic.



D'altra banda, passades les 12 de la matinada del dilluns al dimarts, també a la localitat laurediana, es va produir una detenció arran d'una forta discussió en un domicili particular. Els agents van qüestionar un home de 30 anys pels fets, i aquest va tenir una actitud desafiant i poc col·laboradora cap a ells, es va negar a identificar-se i col·locar-se la mascareta, a més d'insultar els policies, que el van detenir per un presumpte delicte d'injúries i resistència greu als funcionaris en l'exericici de les seves funcions.



Aquestes van ser dues de les 18 detencions que va efectuar la policia durant la setmana passada, de les quals sis corresponen a l''Operació Queen' contra el tràfic d'estupefaents, i sis a detencions contra la seguretat del trànsit. A més, un home no resident de 30 anys va ser detingut ahir al migdia a la frontera del riu Runer quan intentava entrar al Principat amb 2,5 grams de cocaïna. Se l'acusa d'un presumpte delicte de possessió d'estupefaents, igual que a un altre no resident de 43 anys que divendres al vespre va ser arrestat en trobar-li 0,7 grams d'heroïna després d'un petit furt de mercaderia en un establiment comercial. Finalment, la matinada del divendres al dissabte, un resident de 38 anys va ser detingut a la frontera del riu Runer per crebrantar una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.

