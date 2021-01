Illa admet que els convenis per entregar el vaccí no han conclòs

Actualitzada 17/01/2021 a les 08:36

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa, va reconèixer ahir en roda de premsa que els convenis i la documentació legal per fer efectiva l’entrega dels vaccins encara no han finalitzat i s’hi està treballant. Tot i que no va poder especificar una data en concret, va posar en relleu que en breus s’hauran resolt les qüestions burocràtiques que retarden l’arribada de la solució química. I va confirmar que les primeres dosis de la vacuna de Pfizer, 2.000, provinents d’Espanya arribaran al país la setmana vinent. Cal recordar que el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ja va informar que el país rebrà un total de 30.000 vacunes, les quals es podrien incrementar en funció de la disponibilitat i la capacitat de producció de la farmacèutica.



D’altra banda, encara no hi ha novetats sobre l’arribada de les dosis de la vacuna de Moderna des de França, ni les dosis provinents del projecte COVAX.