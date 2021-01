Formació més específica a les estacions per evitar riscos laborals

Un estudi de l’UdA recorda que les formacions són genèriques, poc interactives i molt teòriques

Actualitzada 17/01/2021 a les 08:41

Gerard del Castillo Andorra la Vella

Les estacions haurien d’oferir als seus treballadors una formació més específica en l’àmbit del treball a la muntanya i més especialitzada en el sector de l’esquí. Aquesta és una de les conclusions del treball Perfil sociodemogràfic i de sinistralitat laboral dels treballadors de les estacions d’esquí alpí d’Andorra elaborat per la professora doctoranda de la Universitat d’Andorra (UdA) i professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Cristina Fernández-Farina. El treball, publicat al darrer número de la revista Ciutadans, editada per l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA), afegeix que sovint es fan formacions molt genèriques, poc interactives i molt teòriques. I indica que els programes de capacitació dels empleats han de ser complementats amb estàndards de treball ben definits, acceptats pels treballadors, i que cal adoptar una cultura de prevenció basada en l’anàlisi proactiva del risc, la disciplina i el respecte per les normes.



Fernández Farina recorda que les probabilitats de cometre errors humans i organitzacionals estan influenciades, en una proporció molt elevada, per la qualitat de l’entrenament (experiència i anàlisi de tasques), la disponibilitat i l’exigència de les regles i els procediments de treball (lideratge i supervisió), i la pressió del temps en el treball (complexitat, coordinació, demandes de producció).



També afegeix, en el capítol de conclusions, que la literatura revisada suggereix que els programes preventius organitzacionals que fomenten l’alimentació saludable, la hidratació correcta, la consciència postural i l’exercici físic moderat per mantenir l’estabilitat articular poden ajudar a reduir significativament les taxes de lesions físiques ocupacionals a les estacions d’esquí.



La professora suggereix la implementació d’un sistema de gestió en seguretat i salut laboral i aconsella que el mateix ha de comptar amb el compromís i la implicació de l’alta direcció de l’organització. Fent seves algunes recomanacions de la Organització Internacional del Treball afegeix que el lideratge clar en qüestions de seguretat i salut en el treball de la direcció, dels gerents, dels accionistes, dels socis, dels tècnics amb càrrecs de responsabilitat, dels sindicats i dels representants dels treballadors, juntament amb la participació i consulta al treballador, dona com a resultat una implicació més elevada de tots els integrants d’una organització i una gestió amb més garanties d’èxit organitzacional.



L’estudi, que s’ha elaborat arran del treball de camp que l’autora va fer als dominis de Grandvalira i Vallnord entre el febrer i l’abril del 2016, també conclou que les estacions d’esquí d’Andorra han estat pioneres a desenvolupar avaluacions específiques del risc laboral amb l’objectiu d’implementar estàndards de seguretat i salut en el treball abans que el corpus legal estigués desplegat.



El treball finalitza recordant que les avaluacions de riscos laborals dutes a terme pels tècnics de prevenció de riscos laborals poden millorar amb la visió o la perspectiva del treballador que està exposat al risc en la seva vida laboral quotidiana.