Tres punts de venda de droga desmantellats en l'operació Queen

Actualitzada 16/01/2021 a les 15:11

L'operació de lluita contra el tràfic d’estupefaents iniciada dijous per la policia ha acabat amb la detenció de sis persones: tres dones (32, 28 i 21 anys) i tres homes (32, 30 i 28 anys) residents.



La investigació, informa la policia en un comunicat, ha permès, el control i desmantellament de tres punts de venda d’estupefaents, situats dos d’ells a Andorra la Vella i un tercer a Sant Julià de Lòria.



A principis de la passada tardor es va iniciar una investigació policial, que posteriorment va ser judicialitzada i tutelada per la Batllia especialitzada, envers una presumpta xarxa d’introducció i venda de productes estupefaents al Principat, principalment cocaïna.



Les gestions efectuades fan sospitar que dues dones, presumptament lideren una xarxa perfectament organitzada, que introduiria cocaïna al país, aquest tràfic es centralitza al domicili de Sant Julià de Lòria, per posteriorment distribuir-la i vendre-la en els altres domicilis controlats.



El dijous culmina l’operació amb un dispositiu coordinat, on intervenen el grup de delictes contra la salut pública, equips del grup d’intervenció policial i guies canins, que porta a la detenció de les sis persones, dues d’elles a Sant Julià de Lòria, tres a Andorra la Vella i una al Pas de la Casa.



En el marc d’aquesta operació s’ha comissat elements que corroborarien l’existència d’aquesta xarxa de tràfic d’estupefaents, com materials per confeccionar dosis de cocaïna i petites quantitats tant d’aquesta droga, com de marihuana.



Tanmateix s’han efectuant diligències prop de diferents persones que tindrien relació amb els fets investigats, tot i que aquests no han estat detinguts.



Aquesta actuació forma part de la lluita contra el tràfic d’estupefaents, que constitueix un dels eixos principals de l’acció policial, amb l'objectiu de garantir una eficaç lluita contra un dels fenòmens delictius més extensos en la societat moderna i que representa una veritable xacra i una qüestió de salut pública.



Els interessats han estat posats avui a disposició judicial, la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

