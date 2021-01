La Unió Hotelera vol participar en la revisió del topall al 75% dels ERTO

Autèntics Hotels comparteix la decisió de Govern de limitar l’aplicació per evitar abusos

La Unió Hotelera i l’Associació d’Apartaments Turístics demanen poder participar en les taules de treball per revisar el topall del 75% de la plantilla que pot acollir-se als ERTO. Així ho van indicar el director de la UHA, Jordi Pujol, i Àlex Ruiz, president de l’entitat que aglutina els apartaments d’ús turístic, els quals es van mostrar agraïts per la bona predisposició del Govern per donar resposta a la problemàtica sorgida al sector per les restriccions de mobilitat als països veïns. “Creiem que està bé que l’executiu hagi vist, per fi, el problema existent i tingui en consideració treballar per buscar una modificació del punt d’aquesta llei”, va indicar Pujol. I va puntualitzar que aquesta s’ha de realitzar amb dinamisme i fent partícep el sector implicat “per acotar la mesura i prevenir que ens tornem a trobar en una situació com l’actual”.



Així doncs, Ruiz va exposar que la mesura hauria de ser “dinàmica” i “coherent” amb la realitat actual, ja que “ens trobem en un moment d’incertesa en el qual no sabem què pot passar en els pròxims mesos”. Per aquest motiu, Pujol va expressar que “l’ideal” seria que si el Govern accepta incrementar el percentatge de la plantilla que es pot acollir a la mesura, aquesta estigui vigent fins a final del mes de juny, al contrari del que va apuntar el ministre d’Economia, Jordi Gallardo, dijous. “La modificació hauria d’anar, com a mínim, fins després de Setmana Santa, quan es preveu que la situació prengui embranzida, o fins al 30 de juny”, va dir Pujol. I va afegir que aquesta modificació els donaria l’oportunitat d’organitzar la gestió dels hotels durant els pròxims mesos.



Tanmateix, ambdues entitats van afirmar que la voluntat principal dels establiments és que es tornin a obrir les fronteres, que arribin turistes i tornar a treballar amb certa normalitat. “A nosaltres no ens agrada la situació que vivim, desitgem tornar a obrir els allotjaments i atendre els nostres clients, però malauradament no podem fer-ho i hem de trobar solucions per evitar els tancaments”, va asseverar Ruíz.



Autèntics hotels es desmarca

Des d’Autèntics Hotels (AHA) es van desmarcar de la posició de la Unió Hotelera i van afirmar que comparteixen la decisió del Govern de limitar i endurir l’aplicació dels ERTO per evitar possibles abusos que es van donar durant el primer tram de la pandèmia. D’aquesta manera, la presidenta de l’associació, Cristina Canut, va assenyalar que encara que amb el volum de negoci actual “no puguem assumir el pagament del 40% dels sous de les nostres plantilles”, també entenen la posició del ministeri d’Economia, ja que “hi ha establiments que es van acollir als ERTO al 100% al maig i encara no han obert cap dia”.



En aquest sentit, Canut va posar en relleu que tot el sector hoteler és conscient que “hi ha una part de la logística dels establiments que malgrat no hi hagi clients s’ha de mantenir, com per exemple una persona a recepció per a cancel·lacions o dubtes i els encarregats de manteniment”.