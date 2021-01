Dimiteix el portaveu de la policia, que al·lega motius personals per deixar el càrrec

Actualitzada 16/01/2021 a les 06:32

Redacció Andorra la Vella

El portaveu de la policia, Sergi Medina, va presentar ahir la dimissió com a responsable de les relacions amb els mitjans de comunicació “per motius personals”. Durant els darrers 7 anys i 3 mesos Medina va compaginar les tasques efectuant de portaveu del cos amb la de sergent en cap del grup d’identitat judicial i representant dels comandaments al consell de la policia, tal com s’explica en el comunicat.



Cal recordar que Sergi Medina ha estat en el càrrec des de l’1 de novembre del 2013 fins ahir mateix, en què el director del cos li va acceptar la renúncia. A més a més, a la nota es va assenyalar que el cos de seguretat preveu a curt o mitjà termini un projecte de renovació dels canals comunicatius de la institució, basat en la professionalització dels canals de comunicació institucionals i amb la voluntat d’oferir vies més modernes per a la comunicació.